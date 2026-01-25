Туркменистан в рамках своего председательства в СНГ предложит объявить 2027 год «Годом транспортной связанности СНГ». Об этом заявил посол Туркменистана в России, председатель Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ Эсен Айдогдыев на заседании комиссии в Москве.

«Туркменистан намерен использовать своё председательство для продвижения инициатив, направленных на укрепление экономического, транспортного и энергетического сотрудничества… Особое внимание будет уделено логистическому потенциалу СНГ как связующего звена пространств регионов Евразии, Каспия, Центральной Азии и Ближнего Востока. В данном контексте Туркменистан предложит объявить 2027 год «Годом транспортной связанности СНГ», – приводит слова дипломата МИД Туркменистана.

