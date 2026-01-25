Туркменистан планирует провести в 2026 году Второй Каспийский экологический форум

Туркменистан предпримет усилия для созыва в 2026 году Второго Каспийского экологического форума в рамках своего председательства в СНГ. Об этом сообщил посол Туркменистана в России Эсен Айдогдыев, выступая на заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества.

«Туркменистан уделит большое внимание вопросам экологии, устойчивого развития, в частности сотрудничеству в области возобновляемых источников энергии и охраны биоразнообразия Каспийского региона. В данной связи государство предпримет усилия для созыва в 2026 году Второго Каспийского экологического форума», – приводит слова дипломата МИД Туркменистана.

Айдогдыев подчеркнул, что гуманитарное измерение также займет важное место в повестке председательства. Сотрудничество в области образования, науки, культуры, туризма и взаимодействие по линии СМИ будут способствовать укреплению взаимопонимания и сохранению духовного наследия народов Содружества.