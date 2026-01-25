Туркменистан запустил новый этап цифровой трансформации до 2028 года

В Туркменистане в прошлом году утверждена новая Концепция развития цифровой экономики на 2026–2028 годы. Документ предусматривает внедрение передовых технологий, включая искусственный интеллект, облачные и финансовые решения, а также расширение системы «электронного правительства».

Принятие стратегии стало логичным продолжением предыдущей программы 2019–2025 годов, которая принесла позитивные изменения в различных отраслях экономики страны. Предыдущий этап цифровизации способствовал не только появлению новых сервисов и инноваций, но и расширению мировоззрения населения, росту интереса к современным технологиям.

Министерство связи Туркменистана уже развернуло масштабную работу по реализации новой Концепции. Ведомство сосредоточилось на совершенствовании систем «умного города», модернизации информационно-коммуникационной инфраструктуры и обновлении отраслевых мощностей.