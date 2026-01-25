Председательство Туркменистана укрепит позиции СНГ как площадки для сотрудничества

Председательство Туркменистана в СНГ позволит существенно укрепить позиции Содружества как площадки для равноправного сотрудничества и доверия, а также расширить экономические и транспортные связи между государствами-участниками. Такую уверенность выразил посол Туркменистана в России Эсен Айдогдыев на заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

«Председательство Туркменистана в Содружестве позволит существенно укрепить позиции СНГ как площадки для равноправного сотрудничества и доверия, послужит расширению экономических и транспортных связей между государствами-участниками, согласованию новых подходов к актуальным вызовам XXI века», – приводит слова дипломата МИД Туркменистана.

В ходе заседания Айдогдыев представил Концепцию председательства Туркменистана в СНГ в 2026 году, охватывающую политическое, экономическое, транспортное, энергетическое и гуманитарное направления сотрудничества. Страна намерена содействовать укреплению региональной безопасности, продвижению принципов нейтралитета и активизации дипломатического взаимодействия в рамках Содружества.

Участники заседания тепло поздравили Айдогдыева с началом председательства Туркменистана в СНГ и заверили в своей полной поддержке инициатив Ашхабада.