Гейджи и Пимблетт провели финальную битву взглядов перед боем за временный пояс UFC

В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе на арене Ти-Мобайл пройдет турнир UFC 324, главным событием которого станет поединок за временный чемпионский титул в легком весе между американцем Джастином Гейджи и британцем Пэдди Пимблеттом, пишет mma.metaratings.ru.

Этот поединок представляет собой классическое противостояние ветерана, идущего к титулу через череду войн, и амбициозного претендента. 37-летний Гейджи, прозванный «Хайлайт» за свой зрелищный стиль, провел последний бой в марте 2025 года на UFC 313, где одержал победу над азербайджанцем Рафаэлем Физиевым единогласным решением судей. В активе американца 26 побед и пять поражений.

31-летний Пимблетт, известный под прозвищем «Бэдди», последний раз выходил в октагон в апреле 2025 года на UFC 314, где победил Майкла Чендлера техническим нокаутом в третьем раунде. Британец имеет в послужном списке 23 победы и три поражения, при этом он остается непобежденным в UFC с серией из семи побед.

Главный бой турнира ожидается примерно в 9 утра по ашхабадскому времени 25 января.

Американец Джастин Гейджи и британец Пэдди Пимблетт провели финальную битву взглядов перед своим поединком, продемонстрировав всю серьезность предстоящего противостояния.

Лёгкий дивизион оказался в нестабильном положении: Ислам Махачев ушёл покорять другой вес, Илия Топурия оказался вне активной соревновательной фазы. Победитель боя Гейджи – Пимблетт станет претендентом на поединок с непобежденным чемпионом Илией Топурией.

Для обоих бойцов ставки невероятно высоки. Тренер Гейджи Тревор Уиттман открыто заявил, что если они проиграют этот бой, то не будут продолжать драться. Для ветерана это, возможно, последний шанс завоевать титул чемпиона UFC. Пимблетт же стремится доказать, что заслуживает находиться в топе дивизиона, несмотря на критику уровня его соперников.

Букмекеры считают британца фаворитом поединка, однако опыт и ударная мощь Гейджи делают этот бой крайне непредсказуемым.