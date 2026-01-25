В Туркменистане обновляется план готовности к реагированию при ЧС в рамках МКНМ

Представительство Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) с 21 по 23 января организовало трехдневный национальный семинар по обновлению плана готовности к реагированию при чрезвычайных ситуациях в рамках Минимального комплекса начальных мер по репродуктивному здоровью (МКНМ), принятый Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана в 2014 году. Об этом сообщается в пресс-релизе ЮНФПА.

Мероприятие собрало ведущих специалистов из Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, Министерства обороны, МВД и Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана.

Семинар прошел под руководством международного эксперта ЮНФПА г-жи Хизер Лоренцен, которая имеет более 20 лет опыта работы в сфере репродуктивного здоровья и гуманитарного реагирования.

В ходе семинара участники проанализировали национальный потенциал в готовности к реагированию и дополнили план действий. Также участники детально проработали аспекты координации, финансирования и наращивания потенциала, чтобы гарантировать непрерывность услуг в области репродуктивного здоровья при чрезвычайных ситуациях. Особое внимание в плане было уделено защите прав и интересов женщин и молодежи.

По результатам семинара участники финализировали Национальный план действий минимального комплекса начальных мер по репродуктивному здоровью, определив роли, обязанности и последующие шаги по укреплению готовности и мониторингу для обеспечения оперативного внедрения обновленного плана в национальные системы.

Данная инициатива стала важным практическим шагом в реализации новой пятилетней программы сотрудничества между ЮНФПА и Туркменистаном на период 2026-2030.