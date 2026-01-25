Бен Джейкобс: Роналду может завершить карьеру в 2027 году

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду планирует завершить профессиональную карьеру летом 2027 года, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Согласно информации источника, 40-летний футболист намерен отработать до конца действующий контракт с «Аль-Насром» и после этого завершить выступления на профессиональном уровне. Соглашение Роналду с саудовским клубом истекает 30 июня 2027 года.

При этом руководство «Аль-Насра» планирует предложить португальцу продление контракта минимум ещё на один сезон. В случае согласия футболиста клуб готов увеличить его долю в совместном владении до 15 процентов.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. До перехода в Саудовскую Аравию португалец играл за английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» Мадрид и итальянский «Ювентус». На счету форварда пять побед в Лиге чемпионов и пять наград «Золотой мяч».