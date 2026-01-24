Эксперт ФИФА: Туркменистан обладает большим потенциалом для развития футбольных талантов

Туркменистан обладает большим потенциалом для развития футбольных талантов, для реализации которого необходимо развивать инфраструктуру и внедрять программы футбола в школах, заявил журналистам региональный технический консультант ФИФА Гайоз Дарсадзе в ходе учебного семинара в Ашхабаде.

«Одна из целей ФИФА – сделать футбол более глобальным и дать каждому таланту шанс. Для этого необходимо увеличить количество игроков во всем мире. В Туркменистане, особенно в Ашхабаде и регионах, есть большой потенциал», – сказал эксперт.

Дарсадзе подчеркнул, что в регионах Туркменистана могут быть талантливые игроки, которых необходимо выявить и обеспечить им условия для развития.

«Мы должны их найти, создать для них среду для того, чтобы они играли в футбол, чтобы их найти и потом дать возможность развиваться в современном направлении», – отметил он.

По его словам, это позволит в будущем снабжать талантами как профессиональные клубы, включая «Аркадаг», так и национальную сборную Туркменистана. Региональный консультант ФИФА особо подчеркнул значение развития любительского футбола для создания долгосрочной платформы профессионального футбола в стране.

«Для того, чтобы в долгосрочном разрезе улучшить ландшафт любительского футбола и создать соответствующую платформу для профессионального футбола, развитие любительского футбола обязательно», – пояснил Дарсадзе.

Эксперт отметил важность сотрудничества всех заинтересованных сторон в этом процессе. Среди ключевых направлений он выделил увеличение количества спортивной инфраструктуры и внедрение программ футбола в школах.

«Увеличение количества этих программ поможет увеличению количества задействованных игроков в стране. Это очень важно, тем более сейчас время технологий, когда дети очень сильно фокусированы на технологиях, и они могут заниматься спортом, вести здоровый образ жизни», – добавил он.

Дарсадзе выразил благодарность руководству Туркменистана за поддержку развития футбола.

«Я рад видеть, какие активности предпринимаются в Туркменистане, какую работу ведут технические департаменты Федерации футбола Туркменистана. Успехи «Аркадага» впечатляют, это потрясающе. Хочу поблагодарить Национального Лидера и Президента Туркменистана за тот вклад, который они внесли в развитие футбола», – сказал эксперт.

По словам Дарсадзе, цель визита экспертов ФИФА в Туркменистан ориентирована на будущее развитие футбола в стране. ФИФА провела анализ среды любительского футбола в 185 странах мира, результаты которого доводятся до национальных федераций.

«Мы предоставили этот анализ, и Федерация уже определенные шаги предприняла, определенные вопросы решены. Мы видим много заинтересованных сторон в развитии любительского футбола», – отметил региональный консультант.

Эксперт также сообщил, что ФИФА тесно сотрудничает с Федерацией футбола Туркменистана и ее техническим департаментом в рамках программы «Схема развития талантов». Недавно был проведен воркшоп, посвященный идентификации талантов в современном мире.

Говоря о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов АФК-2 между «Аркадагом» и «Аль-Насром», Дарсадзе пожелал туркменскому клубу успехов.

«Я желаю только успехов «Аркадагу». Один из болельщиков «Аркадага» перед вами стоит, и я буду переживать. Я ваш верный болельщик и друг», – заявил он.

О визите экспертов

Региональные технические консультанты ФИФА Гайоз Дарсадзе и Раймондас Статкевичюс проводят в Туркменистане учебные семинары, посвященные анализу любительской футбольной среды. В пятницу в конференц-зале отеля «Йылдыз» состоялся учебный семинар с участием экспертов ФИФА, представителей спортивных организаций и средств массовой информации.

В ходе встречи были рассмотрены текущее состояние и уровень развития любительского футбола в Туркменистане, реализуемые проекты, планы и приоритетные направления. Участники обменялись мнениями о наиболее эффективных путях развития любительского футбола в регионах страны, возможностях организации массовых футбольных мероприятий и важности внедрения передового международного опыта в национальную практику.