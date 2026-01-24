Шереметьево и Внуково подали заявки на участие в аукционе по продаже Домодедово

Московские аэропорты Шереметьево и Внуково подали заявки на участие в аукционе по продаже аэропорта Домодедово, который состоится 29 января 2026 года, пишет vc.ru.

Первоначально продажа была запланирована на 20 января, однако аукцион не состоялся из-за того, что единственный подавший заявку участник не был допущен к торгам. После этого организатор продажи — банк ПСБ — назначил повторный аукцион, который пройдет по голландской системе с понижением ставок.

Начальная цена лота составляет 132,2 миллиарда рублей. В ходе торгов она может снижаться до 50% от стартовой суммы с шагом 10%. Если несколько участников подтвердят цену на одном уровне, будет проведен дополнительный аукцион на повышение с шагом 5%.

Заявки на участие принимаются с 22 января. Шереметьево подал заявку в этот же день, отметив в пресс-службе, что проект является крайне сложным и требует значительных инвестиций. Второй заявкой стало обращение совладельца Внуково Виталия Ванцева, который ранее, летом 2025 года, заявлял об интересе к приобретению Домодедово.