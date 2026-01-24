Туркменские предпринимательницы посетили выставки дизайна и декора в Париже

Группа женщин-предпринимателей из Туркменистана приняла участие в международных выставках Maison & Objet и Who’s Next Paris, которые состоялись в французской столице с 15 по 19 января. Поездка была организована в рамках проекта «Туркменистан: устойчивость торговли и интеграция», реализуемого Международным торговым центром при поддержке Европейского союза.

Выставка Maison & Objet проходила с 15 по 19 января в выставочном центре Paris Nord Villepinte, а Who’s Next — с 17 по 19 января в Paris Expo Porte de Versailles. Мероприятия собрали специалистов из креативных индустрий со всего мира.

В состав туркменской делегации вошли представители швейных ателье «Binaym», «Shekil Studio/Ensi», «AYM» (AYMAHRI) и Мукаддес Ибрагимовой. Участницы изучили международный опыт презентации продукции, ознакомились с требованиями к экспортной готовности, упаковке и сертификации, а также провели встречи с потенциальными партнерами.

«Участие в международных выставках дало нам возможность увидеть, как работают компании в других странах, обменяться опытом и понять, какие подходы мы можем применить в своем бизнесе», — сообщила Нурджахан Тачмырадова, основатель бренда AYM.

Шасенем Гарлыева, основатель бренда Unique Camel Wool, отметила, что такие мероприятия помогают лучше понять требования международных рынков и найти возможности для дальнейшего сотрудничества.

Проект «Туркменистан: устойчивость торговли и интеграция» направлен на содействие экономическому развитию страны через улучшение делового климата и повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий. Проект также способствует интеграции Туркменистана в региональную и глобальную торговлю, включая сотрудничество с Европейским союзом.