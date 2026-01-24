Туркменистан представит концепцию своего председательства в СНГ на заседании в Минске

Туркменистан презентует концепцию своего председательства в Содружестве Независимых Государств в 2026 году на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ, которое пройдет 29 января в Минске. Об этом сообщили в Исполнительном комитете СНГ.

«29 января 2026 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится первое в нынешнем году заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества под председательством Туркменистана», – говорится в сообщении.

Как ожидается, в заседании примет участие генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Основным вопросом встречи станет презентация концепции председательства Туркменистана в СНГ в 2026 году и плана мероприятий по ее реализации.

Кроме того, на заседании планируется рассмотреть план работы Совета постпредов на текущий год, проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, а также вопрос о реализации проекта «Развитие статистики СНГ».