Посол Туркменистана принял участие в консультациях в формате «Центральная Азия – РФ»

Посол Туркменистана в Москве Эсен Айдогдыев принял участие в консультациях высокого уровня в формате «Центральная Азия – Россия». Об этом сообщил МИД Туркменистана.

Консультации были посвящены реализации Плана совместных действий «Центральная Азия – Россия» на 2025-2027 годы.

Руководитель туркменской делегации в своем выступлении отметил важность практической реализации инициатив, озвученных Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым на втором саммите глав государств Центральной Азии и РФ в октябре 2025 года в Душанбе.

Айдогдыев особо подчеркнул поддержку Туркменистаном идей и предложений, нацеленных на укрепление стабильности, доверия и взаимовыгодного сотрудничества, с учетом важности их практической направленности, равноправия и национальных интересов участников.

Стороны обсудили возможные пути реализации итогов второго саммита глав государств Центральной Азии и РФ, в том числе путем проведения консультаций профильных министерств и иных государственных организаций шести государств.