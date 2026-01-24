Министерство культуры Туркменистана объявило поэтический конкурс

Министерство культуры Туркменистана совместно с Национальным центром профсоюзов объявило творческий конкурс «Bedew batly Türkmenistan!».

Конкурс объявлен в честь национального девиза 2026 года «Нейтральный независимый Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов» и проводится с целью широкого прославления Туркменистана как родины ахалтекинских скакунов, а также больших достижений страны в эпоху независимости.

Согласно условиям на конкурс принимаются поэтические произведения в 3 категориях:

Стихи про традиционные праздники и знаменательные даты в национальном календаре;

Стихи для написания новых патриотических песен;

Стихи, посвященные культурно-социальным объектам, промышленно-производственным комплексам, новым населенным пунктам, которые открываются и вводятся в эксплуатацию или создаются в стране.

Для участия в конкурсе стихи, написанные на указанные темы, следует отправить до 1 марта на электронный адрес sanly-medeniyet@sanly.tm с указанием фамилии, имени, места жительства, работы или учебы, должности, фотографии и номера телефона.

Итоги конкурса будут подведены в декабре текущего года, а победители будут награждены почетными грамотами Министерства культуры Туркменистана, Национального центра профсоюзов Туркменистана и подарками от Национального центра профсоюзов Туркменистана.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.