В Минсвязи Туркменистана обсудили девиз и символику 2026 года

В Министерстве связи Туркменистана состоялось совещание, посвященное принятию девиза и символики 2026 года, объявленного в стране Годом «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов».

Мероприятие прошло 23 января в конференц-зале ведомства и объединило специалистов отрасли связи. В ходе совещания особое внимание было уделено многовековому почитанию ахалтекинских скакунов, являющихся национальным достоянием, а также современным направлениям развития коневодства. Участники отметили роль высокотехнологичных коневодческих центров и лабораторий генетического контроля, оснащённых новейшим оборудованием.

Также в рамках встречи были обсуждены меры по укреплению экономического и технического потенциала страны, повышению уровня цифровой грамотности и развитию цифровой экономики в интересах социально-экономического прогресса. Отдельно были обозначены приоритетные задачи и цели, запланированные к реализации в 2026 году.