В Аризоне запущено крупнейшее хранилище энергии Tesla на 2,3 ГВт·ч
В округе Марикопа начала функционировать масштабная система накопления электроэнергии на базе технологии Tesla Megapack. Объект стоимостью $560 миллионов объединяет 594 аккумуляторных модуля общей ёмкостью около 2,3 гигаватт-часа, что делает его одним из крупнейших подобных сооружений в мире.
О запуске проекта сообщил инвестор Tesla Сойер Мерритт. Реализация велась совместно с компанией Copia Power, специализирующейся на энергетической инфраструктуре.
Установка предназначена для стабилизации работы региональной электросети. В периоды низкого энергопотребления батареи накапливают электричество, а затем отдают его обратно во время пиковых нагрузок. Это позволяет снизить нагрузку на традиционные электростанции и повысить надёжность энергоснабжения.
Технология Tesla Megapack всё чаще применяется в инфраструктурных решениях, связанных с интеграцией возобновляемых источников энергии в промышленные сети.