Военнослужащие Лебапа посетили музей истории и краеведения

Хякимлик Лебапского велаята совместно с общественными организациями организовал экскурсию военнослужащих в Музей истории и краеведения региона, сообщается на сайте Министерства культуры Туркменистана.

Мероприятие было организовано в преддверии Дня защитника Отечества, который в Туркменистане отмечается 27 января.

В экскурсии приняли участие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов и 2111-й военной части Государственной пограничной службы Туркменистана.

Экскурсанты познакомились с богатым наследием родного края, а также получили познавательную информацию об исторических памятниках страны.