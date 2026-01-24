Ашхабад рассматривается как площадка для проведения мероприятия ПА ОБСЕ

Посол Туркменистана Хемра Аманназаров провел встречу с председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Жоаном Понсом в Вене. Переговоры состоялись в здании Хофбург, где располагается штаб-квартира ОБСЕ, об этом сообщается на странице соцсети туркменского посольства.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам парламентского сотрудничества и вовлечения молодежи в деятельность организации.

Особое внимание на переговорах было уделено обсуждению будущих региональных инициатив. Участники встречи рассмотрели возможность проведения мероприятия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Ашхабаде.