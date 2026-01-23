Цена золота впервые в истории превысила $4800 за унцию

Котировки золота достигли рекордных значений на торгах в среду, 21 января. Февральские фьючерсы на драгоценный металл на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) впервые в истории превысили отметку $4800 за унцию, подорожав на 1,82% и достигнув максимума $4852,6, пишет РБК.

За последние два дня стоимость драгметалла выросла на 5,6%. Золото традиционно рассматривается инвесторами как надежное средство защиты капитала в условиях геополитических и экономических потрясений.