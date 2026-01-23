Туркменистан модернизирует таможенные процедуры на пути вступления в ВТО

Туркменистан предпринимает последовательные шаги по модернизации таможенных процедур и внедрению цифровых решений для упрощения торговли в рамках подготовки к вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом заявила начальник сводного управления государственных финансов и экономической политики министерства финансов и экономики Туркменистана Галина Романова на Экономическом форуме Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) в Ашхабаде.

«Наиболее заметная часть нашей работы – это упрощение процедур торговли. Именно здесь высокая политика встречается с повсеместной реальностью бизнеса на наших граница и транспортных коридорах. Мы предпринимаем последовательные и конкретные шаги по модернизации таможенных процедур и внедрении цифровых решений, которые делают торговлю быстрее и прозрачнее», – сказала Романова.

Она отметила, что с момента получения статуса наблюдателя Туркменистан тщательно изучает соглашения ВТО, чтобы обеспечить их соответствие национальным интересам и долгосрочным целям развития.