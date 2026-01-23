Туркменистан и ЭСКАТО обсудили расширение сотрудничества в области устойчивого развития

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с заместителем исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Шомби Шарпом, в ходе которой стороны обсудили перспективы партнерства по ключевым направлениям, включая устойчивое развитие, транспорт, энергетику и цифровизацию. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Туркменская сторона подчеркнула высокий уровень партнерства и положительно оценила результаты совместной работы, включая сотрудничество в области снижения рисков стихийных бедствий и взаимодействие в рамках Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

Отмечена приверженность Туркменистана реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и активному участию в деятельности Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) и профильных форумов организации. Особое внимание было уделено вопросам цифровизации, развитию безбумажной торговли, внедрению принципа «единого окна», а также расширению практического сотрудничества с институтами ЭСКАТО.

Туркменская сторона выразила признательность комиссии за поддержку международных и региональных инициатив страны, включая резолюции, направленные на устойчивое развитие и решение экологических вопросов, в том числе связанных с бассейном Аральского моря.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению конструктивного взаимодействия в интересах устойчивого развития региона.