Туркменистан и Словения обсудили активизацию торгово-экономического сотрудничества

Посол Туркменистана в Словении (с резиденцией в Москве) Эсен Айдогдыев провел встречу с государственным секретарем по многосторонним делам, политическим вопросам и сотрудничеству в области развития МИД Словении Мелитой Габрич, в ходе которой стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и определили приоритетные направления дальнейшей совместной работы. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Встреча состоялась в рамках визита туркменского дипломата в Любляну, где он также принял участие в новогоднем приеме от имени Президента Словении Наташи Пирц Мусар и премьер-министра Роберта Голоба для глав аккредитованных дипломатических представительств.

Айдогдыев передал руководству Словении новогодние поздравления Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и подтвердил намерение развивать сотрудничество в различных сферах в интересах двух государств. Словенская сторона в свою очередь адресовала туркменскому руководству поздравления с Новым годом и наилучшие пожелания.

В ходе переговоров с Габрич были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны обсудили организацию взаимных визитов, активизацию деятельности Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также совершенствование договорно-правовой базы отношений.

Особое внимание было уделено укреплению кооперации в торгово-экономической сфере, где, как отметили стороны, имеется значительный потенциал для совместной работы. В этой связи дипломаты договорились поддерживать регулярные рабочие контакты.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным аспектам региональной и международной повестки. Представители двух стран подчеркнули конструктивное взаимодействие в многостороннем формате, прежде всего на площадке ООН, где стороны оказывают взаимную поддержку выдвигаемым международным инициативам.