Туркменистан и ЕЭК ООН наметили пути расширения партнерства в области транспорта

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с заместителем исполнительного секретаря Экономической комиссии ООН для Европы (ЕЭК ООН) Дмитрием Марьясиным, в ходе которой стороны обсудили развитие сотрудничества в области устойчивого развития, энергетики, транспортно-транзитной взаимосвязанности и региональной интеграции. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Марьясин прибыл в Ашхабад для участия в мероприятиях Недели высокого уровня Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), которые проходят с 20 по 23 января.

Туркменская сторона подтвердила приверженность мандату ЕЭК ООН и отметила значимость комиссии как эффективной платформы для реализации глобальных решений ООН на региональном уровне. В этом контексте была отмечена важность участия Туркменистана в 71-й сессии ЕЭК ООН, которая пройдет в апреле 2025 года на высоком уровне.

Особое внимание было уделено вопросам устойчивой энергетики, снижению выбросов метана, а также развитию устойчивых и безопасных транспортных коридоров.

Стороны также подчеркнули важность практической реализации итогов Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), и Авазинской программы действий на 2024-2034 годы, в реализации которых ЕЭК ООН рассматривается в качестве одного из ключевых региональных партнеров.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества.