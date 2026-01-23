Преподаватель из Туркменистана стал «Лучшим педагогом СНГ-2025»

Новрузалем Гурдов, преподаватель кафедры коневодства и подготовки к скачкам Международной академии коневодства имени Аба Аннаева, член Международной ассоциации ахалтекинского коневодства стал обладателем диплома 1-й степени и звания «Лучший педагог СНГ».

Данная награда была присуждена Н.Гурдову по итогам международного конкурса, организованного совместно Образовательным центром «Билим» и Международным благотворительным фондом «Добро» в городе Алматы, Казахстан.

Конкурс «Лучший педагог СНГ – 2025» проходил с 11 декабря 2025 года до 03 января 2026 года в формате онлайн-участия.