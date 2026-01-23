Глава ФАО назвал ЦА важным регионом для глобальной продовольственной безопасности

Центральная Азия имеет особое значение для глобальной продовольственной безопасности, при этом миру необходимо обеспечивать население не просто продуктами, а функциональным питанием, полезным для здоровья. Об этом заявил генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй на международной конференции «Продовольственная безопасность в условиях меняющегося мира» в Ашхабаде.

«Нам нужно не просто обеспечить продукты и углеводы, нам нужны функциональные углеводы, потому что некоторые продукты питания не делают вклад в поддержание функции организма», – сказал Цюй Дунъюй.

По его словам, когда речь идет о здоровье, необходима абсолютная продовольственная безопасность с точки зрения качества, здоровья и функциональности. Глава ФАО выделил три ключевых измерения продовольственной безопасности: доступность, надежность и ценовую доступность.

Цюь Дунъюй привел примеры, иллюстрирующие разницу между общей доступностью продуктов и доступом к функциональному питанию. Он отметил, что даже при отсутствии проблем с ценовой доступностью и общей доступностью продуктов может существовать проблема доступа к полезной, функциональной еде.

Генеральный директор ФАО также подчеркнул историческую роль Центральной Азии в обеспечении продовольственной безопасности, отметив сложную геополитическую ситуацию последних десятилетий и ее влияние на глобальную продовольственную систему.