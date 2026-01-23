В Узбекистане за незаконную обработку данных с ИИ ввели ответственность

В Узбекистане установлена административная ответственность за незаконную обработку персональных данных с использованием технологий искусственного интеллекта. Соответствующие нормы предусмотрены законом № ЗРУ–1115, принятым 21 января 2026 года, пишет kun.uz.

Документом внесены изменения и дополнения в Закон «Об информатизации». В законодательстве закреплены общие основы применения технологий искусственного интеллекта и уточнены полномочия уполномоченного государственного органа в этой сфере.

Законом дано официальное определение искусственного интеллекта. Под ним понимается совокупность технологических решений, позволяющих имитировать знания и навыки человека, самостоятельно обучаться, искать решения и выполнять конкретные задачи с результатами, сопоставимыми с результатами интеллектуальной деятельности человека.

Документ устанавливает запрет на принятие юридически значимых решений, затрагивающих права и свободы граждан, исключительно на основе выводов информационных систем, функционирующих только на основе искусственного интеллекта.

За незаконную обработку персональных данных с применением ИИ, а также их распространение через средства массовой информации, телекоммуникационные сети или интернет предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 базовых расчетных величин — до 41,2 млн сумов — с конфискацией орудий совершения правонарушения.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.