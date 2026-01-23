В Туркменистане изучают адаптацию организма человека к экстремальной жаре

Научно-клинический центр физиологии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана проводит исследования по адаптации организма человека к экстремально жарким климатическим условиям. Об этом заявил министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Мырат Маммедов на международной конференции «Продовольственная безопасность в условиях меняющегося мира» в Ашхабаде.

«В Научно-клиническом центре физиологии сотрудниками проводятся научные обследования, связанные с оценкой влияния высокой температуры воздуха на здоровье населения и адаптации организма к жаркому климату», – сказал Маммедов.

По его словам, исследования проводятся в рамках реализации конкретных мер по адаптации к изменению климата в соответствии с Национальной стратегией Туркменистана по изменению климата.

Министр отметил, что изучаются закономерности функционирования как целого организма, так и его систем при воздействии природно-климатических и производственных факторов. Цель исследований – выработка оптимальных путей адаптации организма человека к экстремально жарким климато-географическим условиям Туркменистана.

Маммедов также подчеркнул, что в условиях изменения климата необходимо адаптировать производство агропродукции для продовольственной системы будущего на основе научных подходов, учитывающих взаимосвязь между изменением климата, сельским хозяйством и здравоохранением. С этой целью в стране создан межведомственный комитет для реализации концепции «Единого здоровья».