В Ашхабаде открыли учебный кабинет хинди

В Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади состоялось открытие учебного кабинета хинди. В церемонии приняли участие секретарь Министерства иностранных дел Индии Сиби Джордж, посол Индии в Туркменистане Бандару Вилсонбабу и представители дипломатической миссии.

Новый кабинет оснащен современным техническим оборудованием для изучения хинди. Студенты смогут знакомиться с произведениями индийских авторов и материалами о культурном наследии страны. В помещении созданы условия для проведения художественных чтений, конкурсов и тематических мероприятий.

Во время церемонии студенты-лингвисты института выступили с номерами на хинди. Открытие кабинета направлено на развитие туркмено-индийского сотрудничества в образовательной и культурной сферах, а также на повышение качества подготовки специалистов-лингвистов.