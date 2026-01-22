ФАО откроет представительство в Туркменистане

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи туркменская сторона подтвердила готовность к дальнейшему укреплению и расширению практического взаимодействия с ФАО, включая реализацию совместных программ и проектов. Стороны отметили важность проведения совместных региональных конференций по вопросам продовольственной безопасности.

Особое внимание было уделено вопросам устойчивого развития, охраны окружающей среды и изменения климата. В этой связи подчеркнуты инициативы Туркменистана по созданию Регионального центра по борьбе с опустыниванием для стран Центральной Азии, а также Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в ЦА.

Стороны также обсудили разработку новой Страновой рамочной программы сотрудничества между Правительством Туркменистана и ФАО на 2026–2030 годы.

Затем состоялось подписание Соглашения между Правительством Туркменистана и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН об учреждении представительства ФАО и оказании технической помощи, отметили во внешнеполитическом ведомстве.