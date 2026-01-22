Туркменистан готов построить ЛЭП до границы с Казахстаном для поставок электроэнергии

Туркменистан рассматривает возможность строительства высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) до границы с Казахстаном для осуществления экспортных поставок и поддержания энергетического баланса соседней страны. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Туркменистана Нурмаммет Нурмаммедов на Экономическом форуме СПЕКА в Ашхабаде.

«Мы выражаем готовность поддерживать энергетический баланс в Республике Казахстан и рассматриваем возможность строительства высоковольтной линии электропередачи до границы при достижении соответствующих договоренностей», – сказал он.

Нурмаммедов подчеркнул, что Туркменистан стремится превратить регион в «устойчивый и безопасный энергетический хаб». По его словам, в настоящее время страна обеспечивает стабильное энергоснабжение Афганистана по пяти направлениям, а также экспортирует электроэнергию в Узбекистан и Кыргызстан в рамках долгосрочных контрактов.

Экономический форум в Ашхабаде проходит 21–22 января в рамках Недели СПЕКА (Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии). Программа была создана в 1998 году и объединяет Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.