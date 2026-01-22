Товарооборот Туркменистана со странами СПЕКА в 2025 году превысил $2,2 млрд

Объем взаимной торговли Туркменистана с государствами-участниками Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) по итогам 2025 года превысил $2,2 млрд, увеличившись на 15% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил заместитель министра финансов и экономики Туркменистана Бабанияз Ялаков, выступая на Экономическом форуме СПЕКА в Ашхабаде.

«Отрадно, что по итогам 2025 года объем торговли Туркменистана со странами СПЕКА увеличился с большинством государств и составил в целом свыше 2,2 млрд долларов США», – отметил замминистра. По его словам, положительная динамика подтверждается данными Государственного комитета Туркменистана по статистике: доля стран региона во внешнеторговом обороте страны выросла до 11% против 9,6% в 2024 году.

Ялаков подчеркнул, что в рамках реализации плана работы СПЕКА на 2024-2025 годы основные усилия Ашхабада были направлены на формирование благоприятных условий для повышения экономической привлекательности стран-участниц. Особое внимание уделялось развитию взаимовыгодных транспортных маршрутов и устранению торговых барьеров.

«Сформировавшаяся положительная динамика создает прочную основу для дальнейшего укрепления связей, в том числе за счет расширения торговых потоков, поощрения устойчивого транспорта и улучшения транспортной связанности в регионе», – добавил представитель Минфина Туркменистана.

Экономический форум проходит в Ашхабаде 21-22 января в рамках Недели СПЕКА. Программа, учрежденная в 1998 году, объединяет Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Ее ключевой целью является содействие интеграции стран Центральной Азии в мировую экономику и укрепление регионального взаимодействия.