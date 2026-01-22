Секретариат «ЦА – Китай» отметил роль Туркменистана в стабильности Евразии

Генеральный секретарь формата «Центральная Азия – Китай» Сунь Вэйдун, выступая на Экономическом форуме СПЕКА в Ашхабаде, заявил о ключевом вкладе Туркменистана в укрепление регионального консенсуса и продвижение мирных инициатив в условиях глобальной нестабильности.

По словам Сунь Вэйдуна, современная архитектура международных отношений претерпевает глубокие изменения, вызванные геополитическими конфликтами и протекционизмом, что дестабилизирует глобальные цепочки поставок. В этой ситуации готовность мирового сообщества к диалогу приобретает краеугольное значение. «В этом контексте можно только приветствовать усилия Туркменистана, который как государство с постоянным нейтралитетом активно и последовательно выступает с мирными инициативами», – подчеркнул генсек.

Он также высоко оценил работу Ашхабада в качестве председателя в Специальной программе ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), отметив вклад страны в достижение целей устойчивого развития. Сунь Вэйдун констатировал, что Центральная Азия является стратегическим узлом, соединяющим Восток и Запад, а стабильность региона критически важна для всего Евразийского континента.

Особое внимание в выступлении было уделено системной взаимосвязанности региона, не имеющего выхода к морю. По мнению дипломата, создание диверсифицированной логистической системы позволит странам Центральной Азии превратиться из «географического узла» в полноценный «узел развития».

«Есть три ключевые сферы, на которые должна опираться системная работа и которые взаимно поддерживают друг друга: это энергетика, транспорт и цифровизация торговли. Вместе они образуют своеобразный «железный треугольник» региональной взаимосвязанности», – резюмировал Сунь Вэйдун.

Экономический форум проходит в Ашхабаде 21-22 января в рамках Недели СПЕКА.