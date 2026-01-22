Президент Туркменистана сменил главу Государственной пограничной службы

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сменил начальника Государственной пограничной службы страны. Об этом сообщила информационная программа «Ватан».

Согласно указу главы государства, подписанному на расширенном заседании Государственного совета безопасности, генерал-майор Язгелди Нурыев освобожден от должности начальника Госпогранслужбы – командующего Пограничными войсками «в связи с переходом на другую работу».

Новым руководителем ведомства назначен полковник Иламан Иламанов. Ранее он занимал пост заместителя начальника Государственной пограничной службы – начальника Генерального штаба.