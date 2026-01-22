Президент Туркменистана провел расширенное заседание Совбеза

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел выездное расширенное заседание Государственного совета безопасности, на котором были рассмотрены итоги работы силовых структур за 2025 год и поставлены задачи на текущий год. Об этом сообщает TDH

На заседании с докладами выступили руководители силовых ведомств. Глава государства дал поручения по модернизации материально-технической базы Вооруженных сил, улучшению условий службы военнослужащих и внедрению цифровых технологий в работу правоохранительных органов.

В ходе заседания Сердар Бердымухамедов освободил от должности начальника Государственной пограничной службы Язгелди Нурыева в связи с переходом на другую работу. Новым главой погранслужбы назначен Иламан Иламанов, ранее занимавший пост заместителя начальника ведомства.

Президент подчеркнул важность обеспечения надежной охраны государственной границы и применения в этой сфере передовых технологий и современной техники.

Сердар Бердымухамедов также поздравил участников заседания с предстоящим 27 января Днем защитников Отечества и подписал указы о награждении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов государственными наградами, присвоении воинских и специальных званий.

Глава государства отметил, что в 2026 году Туркменистан отметит 35-летие независимости, и дал ряд указаний по подготовке к празднованию.