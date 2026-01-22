Президент Туркменистана принял генерального директора ФАО

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял Генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюйя, сообщает TDH.

Глава ФАО выразил признательность за встречу и подчеркнул неизменную заинтересованность организации в сотрудничестве с Туркменистаном, отметив высокий уровень реформ, проводимых в сельскохозяйственном секторе страны. Цюй Дунъюй также констатировал важность международных инициатив Туркменистана по обеспечению экологического благополучия.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что региональная конференция по обеспечению продовольственной безопасности в контексте изменения климата, в которой гость примет участие в рамках визита, станет важной площадкой для обмена мнениями по актуальным вопросам. Ежегодное проведение форума в Туркменистане является результатом активного сотрудничества с ФАО и примером приверженности страны достижению Целей устойчивого развития.

Глава государства выразил уверенность, что конференция будет способствовать укреплению международного сотрудничества и внесет вклад в решение глобальных задач продовольственной безопасности в контексте изменения климата. Он подчеркнул, что взаимодействие с авторитетными международными организациями, прежде всего с ООН и ее специализированными учреждениями, включая ФАО, является одним из ключевых направлений внешней политики Туркменистана.

Как отмечалось на встрече, Туркменистан вносит вклад в укрепление глобальной продовольственной безопасности, устойчивое управление природными ресурсами и поддерживает инициативы мирового сообщества, направленные на решение климатических и экологических проблем. Страна совершенствует систему управления аграрным сектором, уделяя внимание рациональному использованию земельных и водных ресурсов. В производство внедряются цифровые технологии для повышения качества и увеличения объемов сельскохозяйственной продукции.

Президент Сердар Бердымухамедов констатировал, что в настоящее время реализуется ряд проектов, нацеленных на модернизацию сельскохозяйственной отрасли. При поддержке ФАО в Туркменистане успешно осуществлены проекты по повышению продуктивности сельского хозяйства и совершенствованию землепользования, внедрены современные технологии. Также реализуются национальные и региональные проекты по защите сельскохозяйственных культур, инициативы в рамках Фонда «Зеленый климат» и подхода «Единое здоровье».

Глава государства подтвердил готовность Туркменистана к дальнейшему расширению сотрудничества с ФАО.