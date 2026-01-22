Очередное заседание Совета железнодорожников СНГ состоится в Туркменистане в 2026 году

Туркменистан в июне 2026 года станет местом проведения 84-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ. Об этом сообщил заместитель министра железнодорожного транспорта Туркменистана Силапберды Нурбердыев, выступая на Экономическом форуме СПЕКА в Ашхабаде.

Нурбердыев подчеркнул, что страна с честью примет делегации стран Содружества и пригласил участников форума присоединиться к предстоящей сессии. По его словам, Ашхабад активно работает над превращением региона в ключевой транспортный узел, предлагая партнерам участие в перспективных логистических проектах. В частности, он отметил открытость Туркменистана к укреплению взаимодействия в рамках коридора Узбекистан – Туркменистан – Иран – Оман, который призван обеспечить странам Центральной Азии прямой выход к портам Персидского залива и Индийского океана.

Особое внимание в ходе выступления было уделено международной железной дороге Казахстан – Туркменистан – Иран (КТИ), которая является восточным звеном международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг». Замминистра указал, что данный маршрут является наиболее оптимальным путем к портам Оманского залива не только для государств региона, но и для таких крупных экономик, как Россия и Китай. По мнению Нурбердыева, это придает трансрегиональному проекту высокую экономическую привлекательность и открывает доступ к новым платежеспособным рынкам.

Экономический форум СПЕКА проходит в туркменской столице 21-22 января.