В Туркменистане ко Дню защитников Отечества вручили награды и присвоили звания

Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны Сердар Бердымухамедов подписал указы о награждении военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, а также о присвоении им воинских и специальных званий. Об этом сообщает TDH.

Согласно указу, группа военнослужащих и сотрудников военных и правоохранительных органов награждена медалями Туркменистана за большой личный вклад в укрепление независимости и суверенитета государства, защиту территориальной целостности и конституционного строя, обеспечение безопасности и правопорядка.

В документе отмечается образцовое выполнение награжденными служебных обязанностей и достижение высоких результатов в боевой подготовке. Награды вручены также с учетом многолетней безупречной службы и особых заслуг перед государством и обществом.

Другим указом, подписанным в соответствии с пунктом 15 статьи 71 Конституции Туркменистана, группе военнослужащих и сотрудников военных и правоохранительных органов присвоены воинские и специальные звания, а также квалификационные классы. Решение принято с учетом вклада в укрепление обороноспособности страны, добросовестного исполнения воинского долга и заслуг в упрочении законности и правопорядка.

День защитников Отечества отмечается в Туркменистане 27 января.