АФК официально утвердила «Олимпийский» как домашний стадион «Аркадага» в матче с «Аль-Насром»

Азиатская конфедерация футбола (АФК) утвердила многопрофильный стадион «Олимпийский» в Ашхабаде в качестве домашней арены туркменского клуба «Аркадаг» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов АФК-2 против саудовского «Аль-Насра». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Олимпийский стадион Ашхабада, вмещающий 45 тысяч зрителей, является крупнейшим спортивным объектом в Центральной Азии. Арена была возведена к V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам 2017 года. Предстоящая встреча станет первым официальным футбольным матчем в истории стадиона.

До этого момента «Аркадаг» проводил домашние матчи турнира на одноименном стадионе в городе Аркадаг, рассчитанном на 10 тысяч мест.

АФК также приняла решение о переносе матчей иранских клубов. Встречи с участием «Сепахана» и «Эстегляля» пройдут на нейтральных полях, точные локации будут объявлены позднее.

Сетка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов АФК-2:

Западная зона:

«Аркадаг» (Туркменистан» – «Аль-Наср» (Саудовская Аравия)

«Аль-Завраа» (Ирак) – «Аль-Васл» (ОАЭ)

«Сепахан» (Иран) – «Аль-Ахли» (Катар»)

«Эстегляль» (Иран) – «Аль-Хуссейн» (Иордания)

Восточная зона:

«Поханг Стилерс» (Республика Корея) – «Гамба Осака» (Япония)

«Ратчабури» (Таиланд) – «Персиб Бандунг» (Индонезия)

«Бангкок Юнайтед» (Таиланд) – «Макартур» (Австралия)

«Конг Ан Ханой» (Вьетнам) – «Тампинес Роверс» (Сингапур)

Регламент турнира предусматривает существенные премиальные для участников плей-офф. За выход в четвертьфинал клубы получат по $160 тыс., за попадание в полуфинал – $240 тыс. Финалист турнира гарантирует себе $1 млн, а победитель Лиги чемпионов АФК-2 заработает $2,5 млн.

Ранее хякимлик Ашхабада объявил о старте онлайн-продаж билетов на предстоящую игру на официальном сайте www.ashgabat.gov.tm.