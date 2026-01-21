Технологический вуз Туркменистана вошел в 8-ку финалистов премии THE Awards Asia 2026

Инженерно-технологический университет Туркменистана имени Огуз хана вошел в шорт-лист финалистов престижной премии Times Higher Education (THE) Awards Asia 2026 в номинации Исследовательский проект года (Research Project of the Year: STEM).

Туркменский вуз получил международное признание в области фундаментальных и прикладных научных исследований и STEM-образования, в основе которого лежит интеграция и комплексное изучение научных, технических, инженерных и математических дисциплин, сообщает “Туркменистан: Золотой век“.

Эксперты высоко оценили практическую значимость научных разработок вуза.

Попадание в топ-8 премии в категории STEM ставит туркменский вуз в один ряд с ведущими технологическими университетами Японии, Южной Кореи, Сингапура и Гонконга.

В этом году за право называться лучшими в рамках премии THE Awards Asia, известной как «Оскар высшего образования», боролись сотни ведущих вузов Азии. Организаторами было получено более 500 заявок в 10 категориях, охватывающих весь спектр деятельности университетов. В конечном итоге из них было отобрано 80 финалистов (по 8 в каждой категории), представляющих 17 стран и территорий.

Победители премии этого года будут объявлены 22 апреля на торжественной церемонии в Гонконге.

Напомним, что в 2024 году университет имени Огуз хана вошел в восьмерку финалистов премии THE Awards Asia в категории Student Recruitment Campaign of the Year («Кампания года по привлечению студентов»).