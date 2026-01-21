Посольство КНР передало 190 учебников вузу в Туркменистане

Посольство Китайской Народной Республики в Туркменистане передало Международному университету гуманитарных наук и развития (МУГНиР) 190 экземпляров учебной литературы, посвященной китайскому языку, истории и культуре. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

В коллекцию вошли учебники, словари и тематические издания для студентов с различным уровнем подготовки.

Среди переданных изданий – четырехтомник «О государственном управлении» Си Цзиньпина на китайском и русском языках, аналитические труды о политической системе современного Китая, включая книги «Китайская система: управление Китаем в новую эпоху» и «Свидетель эпохи реформ Китая: истории 40 человек». Значительную часть коллекции составили комплекты учебников «Современный китайский язык» для начального, среднего и высокого уровней с упражнениями и аудиоматериалами.

В библиотеку также вошли специализированные словари частотной лексики для всех шести уровней международного экзамена HSK с переводом на русский язык, «Словарь иероглифов Синьхуа», фразеологические и тематические словари. Отдельный блок составили издания о культурном наследии Китая, включая классические сборники, художественные произведения, книги о китайской поэзии, чайной культуре, географии и традициях.

Как отмечается в публикации, изучение китайского языка в Туркменистане в последние годы получило заметное развитие, что обусловлено ростом роли КНР в глобальных процессах и интересом к культурно-историческому наследию страны.