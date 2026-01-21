Портал e.gov.tm предлагает онлайн-оформление банковских карт

Портал государственных услуг e.gov.tm предоставляет гражданам Туркменистана возможность подать заявку на банковскую карту в электронном формате. Сервис доступен в разделе «Онлайн услуги» — «Экономическая, банковская и финансовая система» и реализуется совместно с Государственным коммерческим банком «Туркменистан».

Через платформу e.gov.tm как клиенты банка, так и другие граждане страны могут оформить заказ на получение новой платежной карты или запросить перевыпуск существующей. Цифровой формат подачи заявки экономит время пользователей, избавляя от необходимости первичного визита в отделение.

На портале размещена пошаговая инструкция по работе с сервисом. Для получения консультаций можно обратиться в Государственный коммерческий банк «Туркменистан» по номеру +993 (12) 44-03-04.

Услуга онлайн-заявок на банковские карты входит в перечень электронных сервисов портала e.gov.tm, который объединяет различные государственные услуги в единой цифровой среде.