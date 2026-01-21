Объявлен тендер на разработку ТЭО модернизации ж/д коридора Ашхабад-Туркменбаши

Министерство железнодорожного транспорта Туркменистана объявило международный открытый тендер на разработку технико-экономического обоснования модернизации железнодорожного коридора Ашхабад-Туркменбаши, сообщается в объявлении ведомства, опубликованном в газете «Нейтральный Туркменистан».

Тендеру присвоен номер TDYUM-001. К участию приглашаются специализированные компании, имеющие опыт реализации аналогичных проектов.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку с указанием полного наименования претендента, организационно-правовой формы, юридического адреса и реквизитов, а также копии регистрационных и учредительных документов, доверенность и копию паспорта представителя. Заявки принимаются по адресу: Ашхабад, Арчабиль шаёлы, 162, кабинет 910 (9-й этаж).

Стоимость тендерной документации и реквизиты счета для перечисления средств сообщаются при подаче письменной заявки. Тендерные предложения принимаются к рассмотрению только после поступления оплаты на счет министерства.

В объявлении указано, что документы от компаний, зарегистрированных или имеющих банковские счета в офшорных зонах, к рассмотрению не принимаются. Технические и коммерческие предложения должны подаваться отдельными пакетами.

Крайний срок подачи заявок – 30 рабочих дней с даты публикации объявления. Документы принимаются ежедневно с 9:00 до 18:00.

Справки по телефонам: (+99312) 39-06-27, 39-06-28, электронная почта: int@railway.gov.tm.