Нефтегазовое управление на западе Туркменистана добыло свыше 668 тонн нефти

Нефтегазовое управление в Балканском велаяте «Небитдагнебит» достигло высоких экономических показателей в 2025 году. Объем добытого им «черного золота» составил более 668 654 тонн. Об этом сообщила газета «Туркменистан».

Как отмечается, объем нефти, добытой сверх плана, составил около 43 664 тонн. Нефтяники управления выполнили годовой план на 106,99 процента.

В первом месяце 2026 года управление «Небитдагнебит» совместно с зарубежными партнерами, а также сервисными предприятиями Государственного концерна «Туркменнефть» продолжает проводить масштабные работы по промышленному освоению подземных продуктивных пластов.