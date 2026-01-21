Начался прием заявок на участие в Международном конкурсе «Лучший молодой метролог СНГ»
Стартовал прием заявок на участие в первом Международном конкурсе «Лучший молодой метролог СНГ». Организатором конкурса является Бюро по стандартам Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ. Об этом сообщается на сайте Исполкома СНГ.
Принять участие в конкурсе могут специалисты в возрасте до 35 лет включительно, выполняющие работы в сфере научной и/или прикладной метрологической деятельности в государствах – участниках СНГ, независимо от ученой (научной) степени, ученого (научного) звания и должности в организации.
Конкурс проводится в три этапа.
- На первом этапе претенденты оформляют заявку, текст научной работы и не позднее 4 апреля 2026 года направляют их в организационный комитет по e-mail: Ymetr@rst.gov.ru
- На втором этапе участники выполняют практические задания, формирование которых осуществляет научный комитет.
- На третьем этапе проводятся заслушивание научным комитетом устных докладов участников, соответствующих полным текстам их научных работ, их публичное обсуждение, оценка и определение победителей и призеров конкурса.
Участие в конкурсе возможно только в очном формате.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший молодой метролог СНГ в сфере научной метрологии»;
- «Лучший молодой метролог СНГ в сфере практической метрологии»;
- «Лучший молодой метролог СНГ в сфере цифровизации метрологии»;
- «Лучший молодой метролог СНГ в специальной номинации» (тематику номинации определяет научный комитет во время проведения третьего этапа).
Награждение проводится в завершающий день проведения конкурса в торжественной обстановке.
Победителям вручаются дипломы, удостоверения и нагрудные знаки «Лучший молодой метролог СНГ», призерам – дипломы. Участники конкурса, которые не стали победителями и призерами, получают свидетельства.
С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться здесь.