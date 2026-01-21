Начался прием заявок на участие в Международном конкурсе «Лучший молодой метролог СНГ»

Стартовал прием заявок на участие в первом Международном конкурсе «Лучший молодой метролог СНГ». Организатором конкурса является Бюро по стандартам Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ. Об этом сообщается на сайте Исполкома СНГ.

Принять участие в конкурсе могут специалисты в возрасте до 35 лет включительно, выполняющие работы в сфере научной и/или прикладной метрологической деятельности в государствах – участниках СНГ, независимо от ученой (научной) степени, ученого (научного) звания и должности в организации.

Конкурс проводится в три этапа.

На первом этапе претенденты оформляют заявку, текст научной работы и не позднее 4 апреля 2026 года направляют их в организационный комитет по e-mail: Ymetr@rst.gov.ru На втором этапе участники выполняют практические задания, формирование которых осуществляет научный комитет. На третьем этапе проводятся заслушивание научным комитетом устных докладов участников, соответствующих полным текстам их научных работ, их публичное обсуждение, оценка и определение победителей и призеров конкурса.

Участие в конкурсе возможно только в очном формате.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Лучший молодой метролог СНГ в сфере научной метрологии»;

«Лучший молодой метролог СНГ в сфере практической метрологии»;

«Лучший молодой метролог СНГ в сфере цифровизации метрологии»;

«Лучший молодой метролог СНГ в специальной номинации» (тематику номинации определяет научный комитет во время проведения третьего этапа).

Награждение проводится в завершающий день проведения конкурса в торжественной обстановке.

Победителям вручаются дипломы, удостоверения и нагрудные знаки «Лучший молодой метролог СНГ», призерам – дипломы. Участники конкурса, которые не стали победителями и призерами, получают свидетельства.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться здесь.