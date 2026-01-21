Население Китая сократилось на 3,39 млн человек в 2025 году

Численность населения Китая в 2025 году уменьшилась на 3,39 млн человек, сообщило Государственное статистическое управление КНР, пишет РБК.

Согласно опубликованным данным, в стране родилось 7,92 млн человек, тогда как число смертей составило 11,31 млн. Показатель рождаемости зафиксирован на уровне 5,63 на тысячу человек, смертности — 8,04 на тысячу. Естественный прирост населения оказался отрицательным и составил -2,41 на тысячу человек.

По итогам года общая численность населения Китая достигла почти 1,4 млрд человек. В гендерной структуре мужчины составляют около 716 млн, женщины — около 688 млн человек.

В возрастном распределении населения трудоспособного возраста (16–59 лет) насчитывается около 851 млн человек, что составляет 60,6%. Доля граждан старше 60 лет достигла 23% (около 323 млн), из них 15,9% (около 223 млн) — люди в возрасте 65 лет и старше.

Снижение рождаемости уже оказало влияние на дошкольную систему страны. По данным Министерства образования Китая, приводившимся изданием The Financial Times в июле, число воспитанников детских садов за четыре года сократилось на 25%, что привело к закрытию десятков тысяч дошкольных учреждений по всей стране.