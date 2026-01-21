Какие матчи Лиги Чемпионов УЕФА покажет Türkmenistan Sport?

Телеканал Türkmenistan Sport объявил расписание трансляций матчей Лиги Чемпионов УЕФА на 20-21 января 2026 года. Все времена указаны по местному времени (Ашхабад).

20 января 2026 года зрители смогут увидеть три матча турнира. В 20:30 состоится встреча между казахстанским «Кайратом» и бельгийским «Брюгге». В 22:45 норвежский «Будё-Глимт» примет английский «Манчестер Сити». Завершит игровой день поединок мадридского «Реала» против монегасского «Монако», который начнется в 01:00.

21 января 2026 года телеканал покажет еще два матча. В 22:45 турецкий «Галатасарай» сыграет против испанского «Атлетико Мадрид». В 01:00 французский «Марсель» встретится с английским «Ливерпулем».

Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на канале Türkmenistan Sport.