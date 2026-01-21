В Туркменистане создана вузовская медиагруппа для освещения событий культуры и спорта

В Туркменистане создана специальная медиагруппа для освещения спортивных и культурных мероприятий в 2026 году.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», информация об этом прозвучала на конференции, которая была проведена в Институте международных отношений МИД Туркменистана и посвящена вопросам медийного освещения событий культуры и спорта в 2026 году.

В состав сформированной медиагруппы вошли 12 опытных преподавателей и 76 талантливых студентов профильных факультетов пяти ведущих вузов страны: Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана, Международного университета гуманитарных наук и развития, Туркменского государственного университета имени Махтумкули, Туркменского государственного института культуры и Туркменского государственного института физической культуры и спорта.

На конференции также были разъяснены цели, задачи и ключевые аспекты организационной деятельности вновь созданной команды корреспондентов.

Участники обсудили организацию специальных тренингов, направленных на повышение ключевых компетенций молодых журналистов, обогащение их опыта, профессиональное и оперативное освещение важных событий, намеченных к проведению на государственном и международном уровне в 2026 году.

Напомним, 2026 год в Туркменистане проходит под девизом «Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов».