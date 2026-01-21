В Государственном музее Туркменистана открылась выставка в честь Дня защитников Отечества

В Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана открылась тематическая выставка по случаю Дня защитников Отечества, который в стране празднуется 27 января.

На торжественной церемонии открытия со словами приветствия выступил старший научный сотрудник музея Довлетмурад Реджепов. Он поздравил присутствующих с грядущим праздником и рассказал о достойном месте туркменского воина в защите Родины, сообщается на сайте музея.

Также с речью выступили редактор отдела журнала «Milli goşun» Aширмет Гарлыев, преподаватель Военного института Myрaт Сапаргулыев, старший лейтенант 1-го Специализированного военного училища Aтaмyрaт Aширгельдыев.

Выставка дает информацию об основании национальной армии Туркменистана, здесь представлены холодное оружие, фотографии и ценные экспонаты, наглядно демонстрирующие героическую историю страны.