HBO представил новый сериал «Рыцарь Семи Королевств»

18 января 2026 года на платформе HBO Max стартовал сериал «Рыцарь Семи Королевств» — третий проект по вселенной «Игры престолов». Сериал основан на сборнике повестей Джорджа Мартина «Рыцарь Семи Королевств», в оригинале известном как «Повести о Дунке и Эгге».

Действие разворачивается за 100 лет до событий «Игры престолов». Главные герои — рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец Эгг, будущий король Эйегон V Таргариен. Сериал показывает путешествие молодого странствующего рыцаря и его спутника королевских кровей по Вестеросу.

Первый сезон состоит из шести серий, каждый эпизод длится около часа. Главные роли исполнили Питер Клэффи в роли Дункана и Декстер Сол Анселл в роли Эгга. Шоураннером выступил Ира Паркер, ранее работавший сценаристом «Дома Дракона». Среди исполнительных продюсеров — сам Джордж Мартин.

Сериал получил положительные отзывы критиков. На Rotten Tomatoes проект заработал 84% одобрения критиков и статус «Certified Fresh». На IMDb первый эпизод получил оценку 9.7 из 10. Критики отмечают более камерный масштаб проекта, сильную химию между актёрами и отход от эпичности предыдущих сериалов франшизы.

В декабре 2025 года стартовало производство второго сезона. Новые эпизоды первого сезона будут выходить еженедельно до конца февраля 2026 года.