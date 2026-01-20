Солнце выбросило мощный поток плазмы в направлении Земли

В ночь на понедельник астрономы зафиксировали на Солнце вспышку класса X — наиболее мощного типа солнечных вспышек. Событие сопровождалось выбросом корональной массы, направленным в сторону нашей планеты, пишет МИР24.

Согласно расчетам астрофизиков, плазменное облако достигнет Земли ориентировочно к полудню вторника. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН прогнозируют возникновение магнитных бурь уровня G4, что соответствует сильным геомагнитным возмущениям.

Такие явления могут влиять на работу спутниковых систем, радиосвязи и навигационного оборудования. Метеозависимым людям рекомендуется соблюдать осторожность и при необходимости принимать профилактические меры.