Птичий патруль: в Туркменистане проходят зимние учеты пернатых

В Туркменистане с 5 января проходят Международные зимние учеты водно-болотных птиц. Это — одно из мероприятий к Всемирному дню водно-болотных угодий, который отмечается ежегодно 2 февраля. Проводимые учёты — юбилейные и осуществляются под эгидой Wetland International уже 60 лет подряд.

Учёты проводятся, главным образом, специалистами-экологами, сотрудниками природных заповедников, но также есть добровольцы, которые примкнули к этому глобальному движению.

В некоторых регионах страны учёты уже завершены (Хазарский и Капланкырский заповедники), в других велаятах они продолжаются.

Так, сегодня проведен выезд учетчиков на Копетдагское водохранилище и Алтын кёл (Куртлинское озеро).

В состав команды вошли известный в стране орнитолог с многолетним полевым стажем, профессор Эльдар Рустамов, эколог Батыр Таганов, а также журналист «Туркменпортала» Марал Хыдырова.

В ходе поездки были обследованы берега двух водоемов, зимующие на них птицы зафиксированы.

При проведении обследования была использована оптическая техника: бинокли с высоким оптическим разрешением, фотоаппараты.

В ходе наблюдений были обнаружены представители 17 видов птиц. Учётчикам в это день встретились лысухи, нырки (красноголовые и красноносые), кряквы, бакланы (большие и малые), поганки (большая и малая), цапли (серая и большая белая), орланы-белохвосты, озерные чайки и другие представители пернатых. Наблюдать за ними было возможно только из далека: при любой попытке приблизиться птицы пугливо взлетали и перелетали на более безопасное расстояние.

Итоги данной поездки войдут в общий статистический отчет о проведенных мероприятиях по зимней переписи птиц в стране, который будет презентован в начале февраля в Ашхабаде в ходе научной конференции. Этим Туркменистан отметит Всемирный день водно-болотных угодий, который был приурочен ко дню подписания Рамсарской конвенции об охране и рациональном использовании мировых водно-болотных угодий, имеющих международное значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц. Конвенция направлена на защиту водно-болотных угодий, имеющих международное значение как ключевые места обитания водоплавающих птиц. Туркменистан является стороной конвенции с 2009 года.